銃撃事件が発生したドイツ北部シュターデの現場付近に警察や救急隊員が出動している様子＝29日/Fabian Hofig/NEWS5/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）ドイツ北部シュターデの青少年福祉施設で銃撃事件が発生し、女性4人と男性2人が死亡した。警察が29日に明らかにした。シュターデ警察によると、犠牲者は全員成人で、5人は現場で死亡し、1人は搬送先の病院で死亡した。ほかにも複数の負傷者が出ている。ロイター通信が警