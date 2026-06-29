鹿児島市の港で28日、遺体が見つかりました。（仁田尾美菜キャスター）「遺体が発見された現場。この場所で船を管理する人に話を聞いたところ2、3メートル程の深さ」警察によりますと28日午前4時半ごろ、鹿児島市南栄の谷山漁港で「船だまりに人が浮いている」と釣り船に乗っていた人から118番通報がありました。鹿児島市東谷山の職業不詳、海江田隆一さん85歳が約30分後に引き揚げられましたが、その場で死亡が