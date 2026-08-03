霧島市の空き地できのう2日、79歳の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。 霧島警察署によりますと2日午後4時半ごろ、霧島市牧園町宿窪田の空き地で、男性がうつ伏せで倒れているのを近くの住民が発見し、消防に通報しました。 倒れていたのは近くに住む無職・宮原達一さん(79)でその後、死亡が確認されました。 宮原さんは2日朝、集落の草刈り作業に参加したあと、現場の空き地で刈った草を1人で燃やしてい