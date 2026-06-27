降り続いた大雨の影響で、県内の在来線は、一部列車で始発から運転を見合わせています。JR西日本によると、大雨の影響により、呉線の三原から広、芸備線と福塩線の一部区間で終日運転取りやめとなっています。山陽線は、糸崎から白市駅間で始発から運転見合わせとなっていますが、正午頃に再開する予定です。広島地方気象台によると、降り始めからの雨量は、三原市本郷で321ミリ、呉市蒲刈で315.5ミリとなり、6月として記録的な大