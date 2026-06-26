26日朝早く、秋田市寺内蛭根の市道でクマが目撃されました。秋田臨港警察署の調べによりますと26日午前5時20分ごろ、秋田市寺内蛭根の市道にクマ1頭がいるのを、家から出ようと玄関ドアを開けた10代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約2メートルで、目撃された地域は国道7号に隣接する住宅地です。