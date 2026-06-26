26日朝、潟上市昭和大久保の民家敷地内でクマが目撃されました。五城目警察署の調べによりますと26日午前時40分ごろ、潟上市昭和大久保字北野細谷道添の自宅敷地内にクマ1頭がいるのを、この家にいた70代の女性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。隣接した地域にある金足西小学校までは約200メートルです。