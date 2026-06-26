国税庁が昨年末に発表した所得税の調査結果によると、追徴課税額は過去最高の1431億円を記録した。これはAIを活用した調査の効率化の成果だという。AIに加え、今年９月24日からは国税庁の基幹システム「KSK2」が本格稼働する。狙われるのは、脱税をたくらむ悪質な事業者だけではない。メルカリで稼いだ数万円、YouTubeの広告収入、夜のちょっとしたアルバイトなどもターゲットとなるのだ。「少額だから大丈夫」「直接現金でやり取