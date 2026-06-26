26日朝、潟上市天王字上出戸の田んぼでクマが目撃されました。五城目警察署の調べによりますと26日午前6時5分ごろ、潟上市天王字上出戸で田んぼを横断するクマ1頭を、裏庭で作業をしていた80代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約100メートルの場所です。