日本時間6月26日、ワールドカップ1次リーグの第3戦でスウェーデン代表と激突する日本代表。オランダ戦を2-2の引き分け、チュニジア戦を4-0の勝利で終えた“サムライブルー”は勝ち点4を手にしており、スウェーデン戦で引き分け以上の結果を残せば、決勝トーナメント進出が決定する。【写真】「国歌斉唱で泣いたの納得」森保ノートに書かれた“熱い”言葉そんな1次リーグ最終戦が目前に迫る中、試合前日に森保一監督が“サプラ