8月24日（月）夜10:45から、NHK夜ドラ「税金で買った本」が放送開始することが発表された（全32話）。原作は、知ってるようで知らないこと満載の大人気図書館お仕事マンガ。ヤンキー高校生・石平紀一が図書館でアルバイトをするという設定で、奥平大兼が主演を務める。今回、西野七瀬、青木マッチョ（かけおち）をはじめとする、新キャスト陣も明らかになった。【早瀬丸 小夜香（はやせまる さやか）役】西野七瀬＜役柄＞一般図書