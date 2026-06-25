NHK夜ドラ「税金で買った本」西野七瀬、青木マッチョの出演決定！大人気図書館お仕事マンガが原作

8月24日（月）夜10:45から、NHK夜ドラ「税金で買った本」が放送開始することが発表された（全32話）。

原作は、知ってるようで知らないこと満載の大人気図書館お仕事マンガ。ヤンキー高校生・石平紀一が図書館でアルバイトをするという設定で、奥平大兼が主演を務める。

今回、西野七瀬、青木マッチョ（かけおち）をはじめとする、新キャスト陣も明らかになった。



【早瀬丸 小夜香（はやせまる さやか）役】西野七瀬

＜役柄＞

一般図書係の非正規職員。石平紀一（奥平大兼）に図書館の仕事を教える。司書の資格を持ち、カウンター周りの接客を中心に担当。レファレンス（調べもの相談）が大好きで、「教えたがりグセ」が暴走することも…。



【白井 里雪（しらい さとゆき）役】 青木マッチョ（かけおち）

＜役柄＞

資料係の弁償修理担当。マッチョな非正規職員。本と図書館を守るため日々筋トレに励む。手先が器用で、本の修理も担当している。空気を読まずに言いにくいことをサラッというタイプ。



【朝野 亜沙子（あさの あさこ）役】 磯山さやか

＜役柄＞

児童図書係の非正規職員。子どもには優しく、大人には厳しい。相手の心をくすぐり自分のペースに巻き込むのが得意。紀一を児童係の仕事にさりげなく巻き込む。



【堀田係長役】 川島明（麒麟）

＜役柄＞

図書館の図書係長。正規職員。図書館で働くスタッフたちを温かい目で見守っている。



【紀一の父役】 平山浩行

＜役柄＞

紀一の父。紀一の母・りょうことは離婚して家を出た。結婚していた当時は、幼い紀一をいろんなところに連れて行き、知らないことを知ることの楽しさを教えてくれた。



【石平 りょうこ（いしだいら りょうこ）役】 矢田亜希子

＜役柄＞

紀一の母。昼はお弁当屋、夜はスナックで働く紀一の母。若い頃はギャルだった。現在はシングルマザーとして愛情をもって紀一を育てている。明るい性格だが、男にだらしなく、いいかげんなところがある。





夜ドラ「税金で買った本」

【放送予定】2026年8月24日（月）スタート NHK総合 毎週月〜木曜 夜10:45〜11:00（全32話）

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定



【原作】ずいの・系山冏

【脚本】坂口理子

【音楽】吉川慶

【演出】村松弘之 坂梨公紀

【出演】奥平大兼 西野七瀬 青木マッチョ（かけおち）

磯山さやか 大友花恋 入山法子 菊池和澄 新原泰佑 下川恭平 ・ 川島明（麒麟）

/ 平山浩行 矢田亜希子

【プロデューサー】古和田早紀（東阪企画）

【制作統括】内丸摂子（東阪企画） 熊野律時（NHK）