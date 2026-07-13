北海道・札幌市厚別区で交際相手とみられる20代女性の頭を金づちで何度も殴り、殺害したとして、33歳の男が逮捕されました。殺人容疑で逮捕された札幌市厚別区のアルバイト従業員・岡本優斗容疑者（33）は11日午後2時ごろ、自宅マンションで交際相手とみられる看護師の佐藤紗菜さん（22）の頭などを金づちで殴り、殺害した疑いが持たれています。犯行後、岡本容疑者は「彼女を殺した」と警察に自首しました。佐藤さんの頭には何度