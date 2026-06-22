KDDIは店頭での携帯電話の新規契約や機種変更などの手数料を8月から1100円値上げすると発表しました。KDDIでは現在、新規契約や機種変更の手数料は店頭で手続きする場合、3850円ですが、8月1日から4950円に値上げします。去年、ソフトバンク、NTTドコモはすでに相次いで店頭での事務手数料を同じく4950円に値上げをしていて、大手3社がそろった形です。また、通信プランについても、NTTドコモとKDDIは去年から、ソフトバンクも今年