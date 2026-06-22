ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、平日限定のランチメニューの新商品「海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ」を含む5商品を6月23日に販売開始します。【画像】揚げなすのモッツァレラトマトパスタランチ、ボリューム満点「チーズ＆ガーリックハンバーグランチ」もおいしそう！（5枚）新商品は、海老やアボカド、セミドライトマトが入った爽やかな味わいのレモンクリームパスタに、ベ