Q. コストコでO157食中毒が発生したそうですが、お総菜でも感染リスクがあるのでしょうか？Q. 「コストコのハイローラーでO157の食中毒が起きたというニュースを見ました。身近なお店ですし、お子さんが重症と聞いてとても不安です。お総菜は加熱せずに食べることも多いと思うのですが、O157のような怖い食中毒の感染リスクは実際に珍しくないのでしょうか？ 何か気をつけられることがあれば知りたいです」A. O157は感染力が強く、