lynch.が7月1日に発売するニューアルバム『CLIMAX』から、リードトラック「ICE」のMVが公開された。最高潮、最高点を意味する“CLIMAX”と冠された今作のリードトラック「ICE」は、凍てつく哀しみと燃え上がる情熱が交差する心象を描いた楽曲。MVでは月明りに照らされた凍りつき朽ちた世界が広がる荒涼とした情景と、メンバーの背後から光が射し込み一転してストロボライトが明滅する空間で繰り広げられる激しいパフォーマンスシー