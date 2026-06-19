lynch.が7月1日に発売するニューアルバム『CLIMAX』から、リードトラック「ICE」のMVが公開された。

最高潮、最高点を意味する“CLIMAX”と冠された今作のリードトラック「ICE」は、凍てつく哀しみと燃え上がる情熱が交差する心象を描いた楽曲。

MVでは月明りに照らされた凍りつき朽ちた世界が広がる荒涼とした情景と、メンバーの背後から光が射し込み一転してストロボライトが明滅する空間で繰り広げられる激しいパフォーマンスシーンが交互に展開。静と動のコントラストが楽曲の世界観をより深く際立たせる映像に仕上がっている。

lynch.ならではの美学が凝縮された「ICE」は、ライブでも最高潮となるハイライトを生み出す一曲となりそうだ。

ニューアルバム『CLIMAX』を引っ提げた全国ツアーは、いよいよ来月7月より開幕する。バンド史上最も激しくアグレッシブな熱量に満ちた一枚は、音源で聴くだけでは決して味わい尽くせない力を秘めており、LIVEでの体感をもって初めて完結するアルバムとも言えるだろう。チケットは現在発売中。

またリリースを記念し、激ロックが運営するMusic Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku-にてコラボ企画を6月30日から7月6日まで実施することが決定した。

期間中、本会場にてlynch.最新アルバム『CLIMAX』収録曲が超パワープレイされ、MV付きで楽曲を楽しむことができる他、メンバープロデュースドリンクも販売される。ドリンク購入時には“lynch.×Music Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku-”オリジナル・ステッカーや缶バッジもプレゼントされる。

■NEW ALBUM『CLIMAX』

2026年7月1日リリース 【初回限定盤】 KICS-94256

￥6,600(tax in)

CD+Blu-ray

※特殊パッケージ仕様：OUTER CASE / DIGIPAK

詳細はこちら https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-94256/ 【通常盤】 KICS-4256

￥3,500(tax in)

CD（初回限定盤と同内容）

詳細はこちら https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4256/ 収録内容

≪CD≫ INTRODUCTIONCLIMAXICEPARASITIC E.D.E.NGEROPRISM RAYSILENCEA.C.H.E.BRINGERZEALOT INTRODUCTIONCLIMAXICEPARASITIC E.D.E.NGEROPRISM RAYSILENCEA.C.H.E.BRINGERZEALOT ≪Blu-ray≫

・”ICE” MUSIC VIDEO

・MAKING OF “ICE” [購入特典]

タワーレコードオリジナル特典：内容未定

メーカー特典：内容未定 ※対象店舗は後日発表

※購入特典は無くなり次第終了となります。

■リリースイベント情報

＜lynch.『CLIMAX』発売記念サイン会＞

2026年7月5日（日）12:30 タワーレコード新宿店 店内イベントスペース

2026年7月13日（月）17:00 タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

2026年9月13日（日）13:00 タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース 対象商品：

2026年7月1日(水)発売 CLIMAX【初回限定盤】 KICS-94256／￥6,600（税抜価格￥6,000）

※通常盤はイベント対象外の商品となります。

※イベント参加券をご希望の際はタワーレコードオリジナル特典対象外となります。

※サインはご購入いただいた商品に入れさせていただきますので忘れずにお持ちください。 詳細はこちら https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20052/

■＜lynch. TOUR’26「IGNITE THE CLIMAX」＞

7月12日(日) 大阪BIGCAT 16:15開場/17:00開演

7月18日(土) 帯広MEGA STONE 16:30開場/17:00開演

7月20日(月祝) 札幌cube garden 16:30開場/17:00開演

7月21日(火) 札幌cube garden 18:30開場/19:00開演

7月25日(土) 静岡SOUND SHOWER ark 16:15開場/17:00開演

8月08日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM 16:15開場/17:00開演

8月09日(日) 松山SALONKITTY 16:30開場/17:00開演

8月11日(火祝) 高松Olive Hall 16:30開場/17:00開演

8月21日(金) 長野CLUB JUNK BOX 18:30開場/19:00開演

8月23日(日) 新潟LOTS 16:15開場/17:00開演

8月28日(金) 仙台RENSA 18:15開場/19:00開演

8月29日(土) 郡山Hip Shot Japan 16:30開場/17:00開演

8月31日(月) Zepp Shinjuku (TOKYO) 18:15開場/19:00開演

9月04日(金) 横浜BAY HALL 18:15開場/19:00開演

9月10日(木) 京都MUSE 18:30開場/19:00開演

9月12日(土) 名古屋DIAMOND HALL 16:15開場/17:00開演

9月26日(土) 福岡DRUM LOGOS 16:15開場/17:00開演

9月27日(日) 熊本B.9 V1 16:15開場/17:00開演 オールスタンディング ￥7,700(税込/D別)

-未就学児入場不可

-公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません

-チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可） チケット発売中

ローソンチケット https://l-tike.com/lynch/

イープラス https://eplus.jp/lynch/