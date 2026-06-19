タレントで俳優の畑芽育さんは6月18日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『Ray』8月号（主婦の友社）の表紙を飾ったことを報告しました。【画像】畑芽育の表紙ショット「髪ストレートもほんとに似合ってるよ」畑さんは「ﾔｯﾀｰ『Ray』8月号の表紙を務めさせていただきました」と報告し、表紙カットを掲載。白いヘッドスカーフと花柄のワンピースを身にまとった姿です。清楚（せいそ）でかわいらしい雰囲気が漂っています。い