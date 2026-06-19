「可愛すぎていて、神」畑芽育、『Ray』表紙ショットに反響！ 「このオン眉はウィッグですか？」「眼福」
タレントで俳優の畑芽育さんは6月18日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『Ray』8月号（主婦の友社）の表紙を飾ったことを報告しました。
【画像】畑芽育の表紙ショット
コメントでは「このオン眉はウィッグですか？」「単独表紙おめでとう〜！！」「可愛すぎていて、神」「髪ストレートもほんとに似合ってるよ」「今回も天才的に可愛くて大優勝」「雰囲気もだし、衣装とか髪型も良すぎて眼福です」「本当にRayに載ってる芽育ちゃんのビジュどれも大好きなんです」「エモエモでちょっとレトロな雰囲気」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】畑芽育の表紙ショット
「髪ストレートもほんとに似合ってるよ」畑さんは「ﾔｯﾀｰ 『Ray』8月号の表紙を務めさせていただきました」と報告し、表紙カットを掲載。白いヘッドスカーフと花柄のワンピースを身にまとった姿です。清楚（せいそ）でかわいらしい雰囲気が漂っています。いつもと違った印象のスタイリングですがとても似合っていますね。
「あかんかわいすぎる」4月29日には「美的チェックしてくれましたか」と、モデル撮影中のオフショットを公開していた畑さん。ファンからは「あかんかわいすぎる」「ビジュ天才で有難い」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)