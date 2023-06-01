オランダ代表FWハクポはスウェーデンのFWイサクを警戒した。14日のチュニジア戦で1得点2アシストのストライカーに触れ「どれほど優れた選手であるかは誰もが知っていると思う。警戒しないと」と訴えた。リバプールの同僚だけに負傷から復活したことには「とても喜んでいる。いいスタートを切った」と笑顔を見せたが勝負になれば話は別。「1次リーグを突破したいので勝たなければ」と意気込んだ。