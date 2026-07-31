エターナルホスピタリティジャパンが展開する焼鳥屋「鳥貴族」は7月31日、8月1日より、鳥貴族創業以来初となる2種類のお子様プレートと、人気デザートのチュロを、グランドメニューとして提供する。【画像】おいしそう！鳥貴族初のお子様プレート国内で展開する鳥貴族に、初めてのお子様向けプレート（※）が誕生。大人気のジューシーな「トリキの唐揚」と、定番の美味しさ「焼鳥（ムネたれ）」の2種類から選ぶことができる。