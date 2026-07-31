テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が３０日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のゲストは、歌手の川谷絵音大塚愛。川谷は学生時代から大塚のファンだったと述懐。「そもそも大塚愛さんのスゴいファンで。ＣＤも買ってて。もう、初恋の人ぐらい本当に好きだったんですよ…」と話した。つづけて、川谷は２００７年に大塚がリリースした「ポケット」のＭＶを振り返り「見