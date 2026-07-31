去年、愛知県犬山市の入鹿池に自衛隊機が墜落した事故について、調査結果が公表されました。 「利用可能なあらゆる情報を収集し必要な調査および分析を実施いたしましたが、結果として墜落に至る直接的な原因を特定することはできませんでした」（航空自衛隊 森田雄博幕僚長） 去年5月、宮崎県の新田原基地所属のＴ4練習機が、愛知県の小牧基地を離陸した直後に犬山市の入鹿池に墜落し隊員2人が死亡しました。 航