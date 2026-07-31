30日、量刑公判のため法廷に入るコリン・グレイ被告/Wes Bruer/CNN via CNN Newsourceジョージア州ウィンダー（CNN）米ジョージア州で4人の死者を出した2024年の学校銃撃事件で、銃を乱射した男子生徒の父親が30日、禁錮15年の実刑判決を言い渡された。未成年が引き起こした銃撃事件に関して保護者が殺人罪に問われたのは初めてだった。禁錮15年を言い渡されたコリン・グレイ被告（55）は、学校で銃を乱射したコルト・グレイ被告（