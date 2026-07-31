■MLBドジャース 6ー2 マリナーズ（日本時間31日、ドジャー・スタジアム）【写真を見る】インタビューに応じるドジャースの選手と監督ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのマリナーズ戦に今季19度目の先発登板をし、5回1/3、90球を投げて被安打5、奪三振7、四死球3、失点2（自責点2）で5勝目を挙げた。試合後、佐々木は「5回までは良かったので、6回はすごくジャックに助けてもらって、結果的に2点で収まったんですけど、も