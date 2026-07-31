山形県新庄市の中学校で1993年、体育用マットの中で1年児玉有平さん＝当時（13）＝が死亡した事件で、賠償金支払いに応じていない当時の生徒3人に計約1億1260万円の支払いを命じた山形地裁判決が31日までに確定した。