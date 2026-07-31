高い気温が続いていることなどから、来月の後半には、トマトが平年の概ね3割以上高くなる見込みであることがわかりました。農水省は毎月産地などに聞き取り調査をし、野菜の価格見通しを公表しています。見通しによりますと、来月の後半には、「トマト」が平年のおおむね3割以上高くなる見込みです。今月の気温が高くなったことで実の数が減って、出荷数量が少なくなる可能性があるということです。また、「ほうれんそう」や「はく