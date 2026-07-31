香川県警察が懸賞金上限100万円で情報を求める 香川県警は「3件の未解決殺人事件」の情報を広く募るため、最高100万円の懸賞金制度の適用期間を2026年8月1日から1年間延長します。16回目の更新です。 未解決になっているのは、1997年3月に発生した「旧琴南町山中における女子高生被害の殺人死体遺棄事件」、1997年12月に発生した「坂出市加茂町における女性社長被害の殺人事件」、2005年3月に発生した「東かがわ市三本松