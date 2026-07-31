歴史的な円安水準が続く中、きのう夜、突然行われた政府・日銀の為替介入。不意をつかれた市場では、急激に円高が進みました。それは、突然の出来事でした。きのう夜、外国為替市場で急激に円高方向へと進んだ円相場。政府・日銀が円買いドル売りの為替介入に踏み切り、一時、今年5月以来の水準となる1ドル＝157円台をつけたのです。片山さつき 財務大臣「（Q.為替介入か）その点については、けさはお答えはできません。常に