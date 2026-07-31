「ショックが大きい。（ファンに）非常に申し訳ない気持ちでいっぱい。予想しない選手が出てきたので非常に驚いている。一生懸命やっている選手も疑われることが気の毒」【もっと読む】不祥事発覚…その時、球団はどうする？こう言って涙ぐみながら謝罪したのは、広島の松田元オーナー（75）である。30日、広島県警察本部が矢野雅哉内野手（27）と前川誠太内野手（23）の居宅等の捜索を行ったことに言及した。新井貴浩監督（49