日本銀行は金融政策決定会合を開き、政策金利を据え置くことを決めました。一方、会合後に行われた会見で、日銀の植田総裁は「利上げのペースを速めるということもあり得る」として、物価高に対応していく姿勢を強調しました。日銀は31日までの2日間開いた金融政策決定会合で、政策金利を1.0%程度とするこれまでの金融政策を維持することを決めました。一方、経済・物価の最新の見通しをまとめた「展望レポート」では、物価を押し