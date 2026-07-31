高市総理が食料品の消費税を1％に引き下げる方針を表明したことを受け、自民党はきょう、意見集約に向けた議論をはじめました。ただ、財源などをめぐり、異論が根強く、議論が収束する気配はありません。高市総理の表明から一夜明けて始まった自民党の議論。食料品の消費税を来年4月から2年間、1％に引き下げる方針で意見集約を目指しています。きょう、出席者からは…自民党猪口邦子 参院議員「総理の決断を支持するという