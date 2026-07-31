オンワードホールディングスは、「イオンモール熊本」で起きた爆発事故で、新たに従業員2人の死亡が確認されたと発表しました。これにより、この事故で死亡したオンワードの従業員は3人となりました。オンワードは、「本当に残念でなりません。ご冥福を心よりお祈りするとともに、ご遺族の皆様に衷心よりお悔みを申し上げます」とコメントしています。「イオンモール熊本」には、オンワードは、衣料品を取り扱う「エニィスィス」と