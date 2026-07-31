日経平均株価は一時3200円以上値上がりし、6万5000円台を回復しました。【映像】日経平均株価の動きけさの日経平均は30日のアメリカ市場で主要なAI・半導体関連株が上昇した流れを引継ぎ大幅に値上がりしています。市場関係者によりますとAI・半導体の需要や好調な企業決算への期待から買いが拡大しています。（ANNニュース）