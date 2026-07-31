きのう夜には円安を食い止めるために政府・日銀が為替介入を実施しました。円相場の乱高下が続いています。それは、突然の出来事でした。きのう夜、外国為替市場で急激に円高方向へと進んだ円相場。関係者によると、政府・日銀が円買いドル売りの為替介入に踏み切り、一時、今年5月以来の水準となる1ドル＝157円台をつけたのです。ある政府関係者は…政府関係者「今回は事前予告しない作戦だ」JNNの取材に対し、「今回は事前予告し