コメの平均価格が5週連続で値下がりです。農水省によりますと、今月20日から26日にスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より62円安い5キロあたり3311円でした。値下がりは5週連続です。民間の業者が抱える在庫量が6月末の段階で243万トンと過去最大の水準であることから、業者の間で安く売る動きが広がっているとみられます。今年の生産量も732万トンと、農水省が見込む需要の上限を大きく上回る見込みで、生産者からは「