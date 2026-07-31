ベルギーメディア「ＨＢＶＬ」は１１日、同１部サンジロワーズがブルキナファソ代表ＧＫコフィの獲得に伴い、広島の日本代表ＧＫ大迫敬介の獲得は見送られることになったと報じた。北中米Ｗ杯に出場した大迫はサンジロワーズとの契約に迫り、１０日には広島が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱したと発表していた。