―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回の舞台は、出会いの場として名高い恵比寿横丁。人と人が出会う瞬間を見届けようと、著者はひとり足を運ぶ。願いは今日も「すこしドラマになってくれ」