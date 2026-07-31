高市総理が、食料品の消費税を来年4月から「1％」に引き下げる方針を表明。スーパーでは生鮮品が安くなる見通しの一方で、“据え置き”となる飲食店からは懸念の声も。 ■「1％」にスーパーは期待…レジ、価格表示、準備追われる 高市総理（7月30日）：「全所得階層に負担軽減が及ぶ、飲食料品の消費減税1％への引き下げを、令和9年4月より2年間先行させる」 30日、高市総理が正式