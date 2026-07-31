沖縄県名護市の沖合で修学旅行中の高校生らが乗るボートが転覆し同志社国際高校の生徒ら２人が死亡した事故で、学校側が設置した第三者委員会が、調査報告書を公表しました。 この事故は今年３月、沖縄県名護市辺野古沖で、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒らが乗るボート２隻が転覆し、２年生の武石知華さん（当時１７）と船長（当時７１）のあわせて２人が死亡したものです。事故をめぐっては、きのう（３