◇バレーボールネーションズリーグ2026 決勝ラウンド(7月29日〜8月2日、中国・寧波)日本(4位)は準々決勝で開催国・中国(35位)と対戦し完全アウェーの中、第1セットは流れがつかめず奪われましたが、途中交代で入ってきた選手を中心に得点を積み重ね、3ー1(23-25、25-23、25-16、25ｰ23)で勝利しました。勝利後の集合写真のセンターを飾ったのはリベロの小川智大選手。背番号「13」を背負い、日本が予選から積み上げてきた“13連勝”