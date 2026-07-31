警察官の父親と連携し、自殺しようとしていた男性を保護したとして、高校2年の女子生徒に感謝状が贈られました。【写真を見る】自殺しようとしていた男性を発見し警察官の父親に報告高校2年の女子生徒に感謝状神奈川県警神奈川県警から感謝状が贈られたのは、高校2年生の大嶋千裕さん（16）です。千裕さんは今月9日の午後7時すぎ、バスで帰宅途中に神奈川県清川村の橋から宮ヶ瀬湖をのぞき込んでいる男性を発見。帰宅後、近く