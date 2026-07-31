過去24時間でおよそ4万9000人もの不法移民がアフリカ・モロッコからスペイン領セウタに押し寄せました。スペイン政府は軍を派遣するとしています。海を泳ぎ防波堤を上る人々。多くの人が次々と上陸していきます。ロイター通信によりますと30日、大勢の移民がアフリカ・モロッコからスペイン領セウタに押し寄せました。死者が出ているとの情報もあります。また、スペイン内務省の話として過去24時間でおよそ4万9000人もの移民が流入