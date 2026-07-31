過去24時間でおよそ4万9000人もの不法移民アフリカモロッコからスペイン領セウタに押し寄せました。スペイン政府は軍を派遣するとしています。海を泳ぎ防波堤を上る人々。多くの人が次々と上陸していきます。ロイター通信によりますと30日、大勢移民アフリカモロッコからスペイン領セウタに押し寄せました。死者が出ているとの情報もあります。また、スペイン内務省の話として過去24時間でおよそ4万9000人もの移民が流入