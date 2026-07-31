高市首相は２０２７年４月から２年間、飲食料品の消費税を１％に引き下げる方針を示し、とりまとめを指示しました。消費者にとって減税はうれしい反面、スーパーや飲食店は手放しで喜べないようです。中東情勢の影響によるコストアップやエネルギー・物流価格の上昇で値上げの動きが相次いでいるのが、飲食料品です。高市首相は２０２７年４月から２年間、飲食料品の消費税率を１％に引き下げるとともに、１％分