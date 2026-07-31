ジャカルタ＝作田総輝】南太平洋の島国ナウルは７月２９日、国名を現地語の発音に基づく「ナオエロ」に変更したと発表した。政府によると、かつて外国人が「ナオエロ」と正しく発音できず、「ナウル」の呼称が広まった。英語表記は「Ｎａｏｅｒｏ」となる。政府は「国際機関や諸外国に改称を正式に通知し、国名変更に向けた手続きが始まった」としている。政府は当初、改称の是非を問う国民投票を実施する方針だったが、「