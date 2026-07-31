京都大学は３１日、国際卓越研究大学に認定されたと発表しました。 「国際卓越研究大学」とは、世界トップレベルの研究を目指し国が支援する制度で、政府の１０兆円規模の大学ファンドの運用益により助成を受けられるものです。 これまでに東北大学と東京科学大学が認定されています。 京都大学によりますと、令和８年７月３１日付で「国際卓越研究大学」に認定されたということです。 京都大学は、学術領域ごとに組織を再編す