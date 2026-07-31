アニメ『それいけ！アンパンマン』バタコさん役で知られる声優の佐久間レイが30日、自身のXを更新し、誤字があった『アンパンマン』の台本を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】これは酷い（笑）『アンパンマン』誤字の台本Xでは「バタコ「アンパンマーン」ばいきんまん「新しい顔よ！それ！」…………は？」と、台本に書かれたセリフに驚き。続けて「単純な役名の間違いなのですが面白すぎだよ。想像しちゃ