家に上がるときや、ベッドで横になるときは、靴を脱ぐ――。日本人には当たり前のこの習慣は、海外では通用しない。【写真を見る】日本人が使い方を知らない、ホテルのベッドにある“謎の備品”「日本人は土足では…」国際日本文化研究センター所長の井上章一氏は、ブラジルのリオデジャネイロの病院で手術を受けることになった。そして、ベッドに上がろうと靴を脱いだ瞬間、医師にたしなめられた。なぜそんなところで靴を脱