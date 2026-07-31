一つの村が消滅「杉沢村伝説」このような話を聞いたことがないだろうか。かつて青森県の山中に、杉沢村と呼ばれる小さな村があった。だが昭和初期、この村に住むひとりの男が突然、村人全員を殺害。最後は自ら命を絶った。その後、村は廃村となり、地図や県などの公式文書から存在を抹消されてしまう。現在も杉沢村があった場所には怨霊が棲みつき、訪れる人を呪う--。この不気味な話は「杉沢村伝説」と呼ばれ、インターネット都市