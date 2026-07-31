イギリスでは政府がテロ組織に認定した親パレスチナ団体を支持しただけで逮捕されます。これに抗議する人々が裁判所前に集まり、警察官の前であえて団体への支持を表明して100人以上が逮捕されました。【映像】警察官に連行されるデモの参加者ら立田祥久リポート「言論の自由を求める人たちがロンドンの裁判所の前に集まりパレスチナの旗を掲げています。警察も駆け付け物々しい雰囲気になっています」30日にデモを開催したの